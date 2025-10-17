Советуем предварительно подготовиться к графику отключения света с 18 по 20 октября в Полтавской области.

Действует график отключения света с 18 по 20 октября в Полтавской области из-за ремонтных работ в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребители. Потому был составлен график отключения света 18 по 20 октября в Полтавской области. Ограничения будут введены 18 октября 2025 года в селе Олександривка с 08:00 до 17:00 на улице: Кольцевая (б. 4, 13, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 27, 31).

Также не будет электроэнергии 20 октября в селе Андрийкы с 8 до 20 часов на улицах:

Заярская (б. 10, 12),

пер.Кооперативный (б. 1, 2),

Космонавтив (б. 1, 2, 3, 10, 48),

пер.Луговый (б. 4, 6, 8, 14),

Миру (стр. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Кроме этого ограничения в этот день будут действовать в Малци с 08:00 до 20:00 по адресу:

Вишнева (б. 1, 2, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 38 39, 40, 41),

пер. Господарськый (б. 1А),

Затышна (б. 1, 1а, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19),

Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 25, 26, 28, 33),

Молодижна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 39, 41, 45, 46, 47)

пер.Молодижный (б. 1, 4, 6, 8),

Олеся Гончара (б. 3, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 32, 39, 40, 41, 42, 44),

пер.Парковый (б. 2, 4, 5, 23),

Польова (б. 2),

Степова (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 67),

Шкильный (б. 6, 8),

Ювилейна (б. 1, 3, 11).

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут с 8 до 17 часов в населенном пункте Горишни Плавни по адресам:

Добровольского, 24, 26, 28;

Миру, 9;

Гирныкив, 33.

