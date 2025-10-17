Действует график отключения света с 18 по 20 октября в Полтавской области из-за ремонтных работ в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребители. Потому был составлен график отключения света 18 по 20 октября в Полтавской области. Ограничения будут введены 18 октября 2025 года в селе Олександривка с 08:00 до 17:00 на улице: Кольцевая (б. 4, 13, 15, 17, 19, 19а, 20, 21, 22, 27, 31).

Также не будет электроэнергии 20 октября в селе Андрийкы с 8 до 20 часов на улицах:

  • Заярская (б. 10, 12),
  • пер.Кооперативный (б. 1, 2),
  • Космонавтив (б. 1, 2, 3, 10, 48),
  • пер.Луговый (б. 4, 6, 8, 14),
  • Миру (стр. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),
  • Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),
  • Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Кроме этого ограничения в этот день будут действовать в Малци с 08:00 до 20:00 по адресу:

  • Вишнева (б. 1, 2, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 38 39, 40, 41),
  • пер. Господарськый (б. 1А),
  • Затышна (б. 1, 1а, 3, 8, 9, 10, 11, 14, 18, 19),
  • Зелена (б. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 22, 25, 26, 28, 33),
  • Молодижна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 39, 41, 45, 46, 47)
  • пер.Молодижный (б. 1, 4, 6, 8),
  • Олеся Гончара (б. 3, 6, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 32, 39, 40, 41, 42, 44),
  • пер.Парковый (б. 2, 4, 5, 23),
  • Польова (б. 2),
  • Степова (б. 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 67),
  • Шкильный (б. 6, 8),
  • Ювилейна (б. 1, 3, 11).

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут с 8 до 17 часов в населенном пункте Горишни Плавни по адресам:

  • Добровольского, 24, 26, 28;
  • Миру, 9;
  • Гирныкив, 33.

