Початок опалювального сезону 2025 року у Кропивницькому залежатиме від забезпечення газом та технічної готовності мереж.

Початок опалювального сезону 2025 року у Кропивницькому визначають органи місцевого самоврядування, повідомляє Politeka.

Міністерство енергетики України спростувало дані про автоматичний старт опалювального періоду з 1 листопада, наголосивши, що подачу тепла розпочинають, коли середньодобова температура протягом трьох діб опускається нижче +8°C. У Кабміні затвердили офіційний період опалення з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026-го, проте фактичне включення теплопостачання залежить від місцевих теплопостачальних підприємств та стану мереж.

Керівник кропивницького "Теплоенергетика" Олександр Чельник пояснив, що підготовка до сезону потребує значних зусиль. Через війну та щоденні пошкодження газотранспортної системи підготовка до подачі тепла є складною. Він зазначив, що норма +8 градусів залишається, однак у нинішніх умовах постанова уряду має пріоритет, і компанія робить усе можливе, щоб забезпечити тепло у домівках містян.

За словами Олександра Чельника, керівники житлово-експлуатаційних організацій повідомляють про готовність будинків до прийому теплоносія. Точна кількість готових об’єктів постійно змінюється, а наявність газу для роботи підприємства ще не визначена — ліміти поки не доведені, а "Нафтогаз" лише приймає документи для укладання договорів. Керівник підкреслив, що запевнити у наявності тепла одразу після отримання газу неможливо, адже стан мереж та старі труби вимагають постійного ремонту та усунення аварій.

На 13 жовтня у Кропивницькому працює лише котельня пологового будинку, яка забезпечує тепло залишками газу обсягом 50 тисяч кубометрів. Через відсутність окремих котелень для шкіл і дитсадків подати тепло лише до цих об’єктів неможливо без опалення сусідніх будинків. Опалювальний сезон розпочнеться після укладання договору з "Нафтогазом" та отримання місячних лімітів газу.

Станом на 30 вересня котельні, житлові будинки та мережі тепло- і водопостачання Кіровоградської області були готові до запуску опалення на 100%. Акти готовності мали 26 із 29 теплопостачальних підприємств регіону, повідомила директорка обласного департаменту житлово-комунального господарства Ольга Довжук.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року у Кропивницькому залежатиме від забезпечення газом та технічної готовності мереж, а підготовка до запуску проходить максимально ретельно для безперебійного теплопостачання мешканцям міста.

