Начало отопительного сезона 2025 в Кропивницком будет зависеть от обеспечения газом и технической готовности сетей.

Начало отопительного сезона 2025 в Кропивницком определяют органы местного самоуправления, сообщает Politeka.

Министерство энергетики Украины опровергло данные об автоматическом старте отопительного периода с 1 ноября, отметив, что подачу тепла начинают, когда среднесуточная температура в течение трех суток опускается ниже +8°C. В Кабмине утвердили официальный период отопления с 1 ноября 2025 года по 31 марта 2026-го, однако фактическое включение теплоснабжения зависит от местных теплоснабжающих предприятий и состояния сетей.

Руководитель крапивнического "Теплоэнергетика" Александр Чельник пояснил, что подготовка к сезону требует значительных усилий. из-за войны и ежедневные повреждения газотранспортной системы подготовка к подаче тепла сложна. Он отметил, что норма +8 градусов остается, однако в нынешних условиях постановление правительства имеет приоритет и компания делает все возможное, чтобы обеспечить тепло в домах горожан.

По словам Александра Чельника, руководители жилищно-эксплуатационных организаций сообщают о готовности домов к приему теплоносителя. Точное количество готовых объектов постоянно меняется, а наличие газа для работы предприятия еще не определено - лимиты пока не доказаны, а "Нафтогаз" только принимает документы для заключения договоров. Руководитель подчеркнул, что заверить наличие тепла сразу после получения газа невозможно, ведь состояние сетей и старые трубы требуют постоянного ремонта и устранения аварий.

На 13 октября в Кропивницком работает только котельная роддома, которая обеспечивает тепло остатками газа объемом 50 тысяч кубометров. Из-за отсутствия отдельных котельных для школ и детсадов подать тепло только в эти объекты невозможно без отопления соседних домов. Отопительный сезон начнется после заключения договора с "Нефтегазом" и получения месячных лимитов газа.

На 30 сентября котельные, жилые дома и сети тепло- и водоснабжения Кировоградской области были готовы к запуску отопления на 100%. Акты готовности имели 26 из 29 теплоснабжающих предприятий региона, сообщила директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Ольга Довжук.

Итак, начало отопительного сезона 2025 в Кропивницком будет зависеть от обеспечения газом и технической готовности сетей, а подготовка к запуску проходит максимально тщательно для бесперебойного теплоснабжения жителям города.

