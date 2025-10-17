Подорожчання проїзду в Хмельницькій області офіційно затверджене, доведене до мешканців і перебуває під постійним контролем

На маршруті «Ярмолинці – ст. Ярмолинці» у Хмельницькій області зафіксували подорожчання проїзду, повідомляє Politeka.

Інформацію про іце підтверджує Ярмолинецька селищна рада.

Виконавчий комітет встановив новий тариф — 15 гривень за одну поїздку. Рішення ухвалене на основі звернення перевізника В.І. Корицького та результатів громадських слухань, проведених серед мешканців громади.

Метою підвищення вартості є приведення тарифів у відповідність до фактичних витрат і підтримка технічного стану автобусів. Постанова підготовлена відповідно до чинного законодавства України, включно із законами «Про місцеве самоврядування», «Про автомобільний транспорт» та «Про транспорт», а також методичних рекомендацій Міністерства транспорту та зв’язку №1175 від 17 листопада 2009 року.

Юлія Стахова, керуюча справами виконавчого комітету, опублікувала документ на офіційному вебсайті ради і у друкованому виданні «Вперед». Після цього рішення набуло чинності, а попередній тариф, затверджений 29 червня 2022 року, більше не діє.

Контроль за виконанням покладено на заступника голови Дмитра Головка, відповідального за роботу виконавчих органів. Інформація про зміни тарифів і маршруту регулярно розміщується на ресурсах громади, що гарантує відкритість для жителів.

Отже, подорожчання проїзду в Хмельницькій області офіційно затверджене, доведене до мешканців і перебуває під постійним контролем, що забезпечує дотримання законодавчих норм та прозорість перевезень.

Крім того, у Хмельницькій області запровадили новий графік руху транспорту.

