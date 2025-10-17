Подорожание проезда в Хмельницкой области официально утверждено, доведено до жителей и находится под постоянным контролем

На маршруте «Ярмолинцы – ст. Ярмолинцы» в Хмельницкой области зафиксировали подорожание проезда , сообщает Politeka.

Информацию об этом подтверждает Ярмолинецкий поссовет.

Исполнительный комитет установил новый тариф – 15 гривен за одну поездку. Решение принято исходя из обращения перевозчика В.И. Корицкого и результаты общественных слушаний, проведенных среди жителей общины.

Целью повышения стоимости является приведение тарифов в соответствие с фактическими затратами и поддержка технического состояния автобусов. Постановление подготовлено в соответствии с действующим законодательством Украины, включая законы «О местном самоуправлении», «Об автомобильном транспорте» и «О транспорте», а также методические рекомендации Министерства транспорта и связи №1175 от 17 ноября 2009 года.

Юлия Стахова, управляющая делами исполнительного комитета, опубликовала документ на официальном вебсайте совета и в печатном издании «Вперед». После этого решение вступило в силу, а предварительный тариф, утвержденный 29 июня 2022 года, больше не действует.

Контроль за исполнением возложен на заместителя председателя Дмитрия Головко, ответственного за работу исполнительных органов. Информация об изменениях тарифов и маршрута регулярно размещается на ресурсах общества, что гарантирует открытость для жителей.

Следовательно, подорожание проезда в Хмельницкой области официально утверждено, доведено до жителей и находится под постоянным контролем, обеспечивающим соблюдение законодательных норм и прозрачность перевозок.

Кроме того, в Хмельницкой области был введен новый график движения транспорта.

