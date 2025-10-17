Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове обеспечивает переселенцам убежищ в безопасном месте и доступ к государственной поддержке.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно благодаря разным государственным программам поддержки, сообщает Politeka.

Как отмечает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, помощь оказывают как частные собственники, так и коммунальные или государственные учреждения.

Для поиска крыши над головой переселенцы могут пользоваться специальными платформами, в частности, сервисом «Убежище» и волонтерским порталом «Допомагай». Эти ресурсы позволяют выбрать нужный регион, указать количество членов семьи и посмотреть актуальные объявления с контактами владельцев жилья.

Для тех, кто выбирает проживание в местах компактного поселения, жилье предоставляют областные военные администрации и органы местного самоуправления.

Важно сообщать ответственным лицам о прибытии, обращаться в гуманитарный штаб или местные власти через горячие линии. Это позволяет быстро оформить убежище и получить помощь от государства.

Полезные контакты для людей, ищущих жилье: горячая линия для поселений - (096) 058-83-76, горячая линия Минреинтеграции - 15-48, а также телефон Уполномоченного по ВПЛ - (066) 813-62-39.

Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове обеспечивает переселенцам убежищ в безопасном месте и доступ к государственной поддержке в сложных жизненных условиях.

Кстати, в Харьковской области пенсионеры также могут получить денежную помощь. Такая поддержка предусмотрена для украинцев старше 55 лет, которые остались одинокими и без семьи. Подчеркнем, особое внимание в рамках программы уделено тем, кто больше нуждается в заботе и социальной защите.

