Подорожание обусловлено не только уменьшением урожая, но и дополнительными затратами на защиту деревьев от вредителей.

В 2025 году в Полтавской области и других регионах Украины зафиксирован существенный дефицит популярного продукта, вызванный неблагоприятными погодными условиями, пишет Politeka.net.

Основной причиной уменьшения урожая стали майские морозы, которые уничтожили около 10% плодов, что негативно отразилось на общих объемах производства и повысило себестоимость выращивания фруктов.

Генеральный директор крупного садового хозяйства Винницкой области Вадим Розпотнюк сообщил, что в текущем сезоне закупочная цена на груши для фермеров выросла с 50 до 70 грн за килограмм.

Подорожание обусловлено не только уменьшением урожая, но и дополнительными затратами на защиту деревьев от вредителей и болезней, поскольку аграрии вынуждены были более активно применять специальные препараты.

Соответственно, повышение стоимости испытывают и конечные потребители — средняя розничная цена на груши составляет примерно 77,9 грн за килограмм. Специалисты отмечают, что в 2025 году украинские груши будут оставаться достаточно дорогими, а фермеры реализуют урожай сразу после сбора, поскольку хранение продукции для дальнейшей реализации нецелесообразно из-за ограниченного предложения.

Мониторинг стоимости в торговых сетях свидетельствует, что украинские груши представлены не во всех супермаркетах, а на полках преобладает импортная продукция из Нидерландов, Испании, Эквадора и Южной Африки.

Таким образом, из-за дефицита отечественных продуктов в Полтавской области и других регионах потребители все чаще выбирают импортные плоды, которые по цене и качеству конкурируют с местными. Эксперты прогнозируют, что тенденция роста цен на груши сохранится до конца сезона.

Источник: AgroWeek.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области: когда в домах будет тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: цены резко изменились.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Полтавской области: что нужно делать, чтобы получать до 30 тысяч ежемесячно.