Речь идет о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, которые распределяются среди людей, вынужденных покинуть свои дома.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области предоставляют благодаря работе волонтеров, сообщает Politeka.

Сведения обнародованы Центром поддержки внутренне перемещенных лиц «Селидово.UA».

Жители Селидовской, Угледарской и Комарской общин получили уведомление о начале предварительной записи для получения гуманитарных наборов. Речь идет о бесплатных продуктах для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области, которые распределяются среди людей, вынужденных покинуть свои дома из-за боевых действий и поселившихся в Павлоградском районе в течение 2022-2025 годов.

Целью инициативы является облегчение повседневной жизни переселенцев, обеспечение базовых пищевых потребностей и поддержка граждан в процессе адаптации к новым условиям проживания.

Для получения помощи нужно заполнить короткую онлайн-анкету. Предварительная регистрация позволяет организаторам системно планировать выдачу наборов и доставлять продукты тем, кто действительно в этом нуждается. Благодаря этому процесс распределения происходит упорядоченно и без задержек.

Инициатива реализуется с участием центров «СЕЛИДОВЕ.UA», которые, кроме гуманитарной поддержки, консультируют о социальных программах, восстановлении документов и оказывают помощь переселенцам в решении бытовых вопросов.

Заявки принимаются в определенных пунктах: село Петропавловская Борщаговка (улица Борщаговская, 30а), город Каменское (проспект Василия Стуса, 15б) и город Нововолынск (улица Шевченко, 7). В этих ячейках осуществляют регистрацию, коммуникацию и координацию выдачи, чтобы помощь поступала своевременно каждому заявителю.

