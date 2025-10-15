Повышение тарифов на воду в Полтавской области планируется для отдельных категорий абонентов коммунального предприятия "Полтаватеплоэнерго", сообщает Politeka.

Сейчас проект решения находится на рассмотрении депутатов областного совета и еще не принят.

Документ предусматривает, что жители, которые пользуются централизованным теплоснабжением и горячей водой, не ощутят изменений, их тарифы остаются на уровне 2021 года. Вместо этого новые цены касаются бюджетных учреждений, религиозных организаций и других юридических структур.

В частности, предлагается установить одноставочный тариф на тепловую энергию на уровне 3568,65 грн/Гкал, что превышает действующий уровень на 6,1-6,2%. Для двухставочных тарифов условно-сменная часть для бюджетных учреждений и других организаций составит 2 916,74 грн/Гкал (рост 1,7 %), а условно-постоянная составляющая будет колебаться от 181 021,07 до 181 741,32 грн. Для религиозных структур постоянная часть составит 175 117,09 грн., что соответствует повышению на 15,8–17,7 %.

Цена горячей воды для населения останется неизменной – 118,66 грн/куб. м, в то время как бюджетные учреждения будут платить 220,94 грн/куб., другие организации — 220,86 грн/куб., что на 8,2–8,4 % больше текущего уровня. Кроме того, тариф на транспортировку тепловой энергии для лицензиатов вырастет почти на 41% до 509,72 грн/Гкал.

В случае принятия проекта, новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2025 года и будут действовать до 30 сентября 2026 года. Следовательно, повышение тарифов на воду в Полтавской области затронет только часть потребителей, оставляя население защищенным от увеличения расходов на оплату горячей воды и тепла.

