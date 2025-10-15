Подорожание проезда в Сумской области явилось следствием сочетания экономических вызовов и местных факторов, повлиявших на транспортную сферу.

Подорожание проезда в Сумской области первыми ощутили жители Глухова, информирует Politeka.

После обращений местных перевозчиков власти рассмотрели представленные аргументы по изменению тарифов и утвердили обновленные расценки. Основными причинами пересмотра стали повышение цен на горючее, удорожание комплектующих для транспорта и увеличение минимальной оплаты труда. Исполнительный комитет городского совета официально одобрил корректировку и распространил его на часть городских маршрутов.

С мая 2025 года жители Глухова платят за проезд в общественном транспорте по новым ставкам. Для взрослых установлен тариф 15 гривен, для школьников — 10. Наибольшие изменения коснулись направлений, обслуживаемых перевозчиками Александром Дмитренко и Наталией Буйдой. Таким образом, подорожание проезда в Сумской области явилось следствием сочетания экономических вызовов и местных факторов, повлиявших на транспортную сферу.

Представители перевозчиков отмечают, что без корректировки тарифов поддерживать техническое состояние автобусов и соблюдать графики практически невозможно. Стоимость топлива постоянно растет, затраты на ремонт тоже, а для сохранности квалифицированных водителей необходимо обеспечить конкурентную оплату труда.

В городском совете признают, что новые расценки могут усложнить финансовое положение отдельных жителей, однако другого выхода не было. Общее повышение расходов по стране сделало обновление тарифной политики неотвратимым. Перевозчики уверяют, что, несмотря на изменения, график курсирования транспорта останется стабильным, а качество перевозок будет соответствовать стандартам.

Жителям придется приспособиться к новым условиям, уже официально действующим в Глухове. Для одних это означает дополнительные расходы, для других гарантию бесперебойного сообщения и надежности местного транспорта.

