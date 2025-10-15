Доплати для пенсіонерів у Київській області стаєть хорошою фінансовою підмогою для певних категорій населення.

У проєкті бюджету на 2026 рік закладені доплати для пенсіонерів у Київській області, повідомляє Politeka.

Доплати для пенсіонерів у Київській області передбачають щомісячне підвищення для тих, хто постійно проживає у зонах відселення після Чорнобиля. Ці виплати у 2026 році будуть більшими, ніж цьогоріч.

Доплати для пенсіонерів у Київській області отримають непрацюючі люди похилого віку, які мешкають у зоні безумовного та гарантованого добровільного відселення.

Розмір щомісячної грошової компенсації становитиме 2595 гривень. Це збільшення пов’язане з підвищенням мінімальної пенсії з 2391 до 2595 гривень.

Виплати стосуватимуться лише тих, хто проживав або працював у цих зонах на момент аварії на Чорнобильській АЕС 26 квітня 1986 року чи до 1 січня 1993 року та має підтверджений статус постраждалого від Чорнобильської катастрофи.

Не матимуть права на дану компенсацію особи, які після катастрофи змінили місце проживання за межі визначених зон і потім повернулися. Також гроші не передбачені для тих, хто зареєструвався у цих зонах вже після всіх подій.

Якщо людина залишає територію відселення або працевлаштовується за її межами, надбавка автоматично припиняється. Контроль здійснюватиметься через державні реєстри, зокрема Єдиний демографічний та Реєстр соціального страхування.

Уряд має встановити точний порядок надання грошей до 30 січня 2026 року. Нагадаємо, що цьогоріч компенсація складала 2361 грн, що відповідало прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.