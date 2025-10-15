Доплаты для пенсионеров в Киевской области становятся хорошим финансовым подспорьем для определенных категорий населения.

В проекте бюджета на 2026 год заложены доплаты для пенсионеров в Киевской области , сообщает Politeka.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области предусматривают ежемесячное повышение для постоянно проживающих в зонах отселения после Чернобыля. Эти выплаты в 2026 году будут больше, чем в этом году.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области получат неработающие пожилые люди, проживающие в зоне безусловного и гарантированного добровольного отселения.

Размер ежемесячной денежной компенсации составит 2595 гривен. Это увеличение связано с повышением минимальной пенсии с 2391 до 2595 гривен.

Выплаты будут касаться только тех, кто проживал или работал в этих зонах на момент аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года и имеет подтвержденный статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.

Без права на данную компенсацию лица, которые после катастрофы сменили место жительства за пределы определенных зон и затем вернулись. Также деньги не предусмотрены для зарегистрировавшихся в этих зонах уже после всех событий.

Если человек покидает территорию отселения или трудоустраивается за его пределами, прибавка автоматически прекращается. Контроль будет осуществляться через государственные реестры, в частности, Единый демографический и Реестр социального страхования.

Правительство должно установить точный порядок предоставления денег до 30 января 2026 года. Напомним, что компенсация в этом году составляла 2361 грн, что соответствовало прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц.

