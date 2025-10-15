Мешканців просять враховувати обмеження руху у Дніпрі під час пересування містом та наскільки можна заздалегідь планувати свій маршрут.

У Дніпрі готуються до проведення тимчасових робіт, у зв’язку з якими буде обмежено рух пішоходів, повідомляє Politeka.net.

Розповідаємо, що про це відомо.

Так, у місті готуються до тимчасового перекриття тротуару на проспекті Науки. Згідно з попереднім розпорядженням міської влади, тимчасове перекриття діятиме у два етапи: спочатку — 24 жовтня у районі будинку 100, а потім — 25 жовтня поблизу будинку 123.

Як повідомили у міській адміністрації, основною причиною тимчасового перекриття є встановлення нового телекомунікаційного стовпа, що входить до програми оновлення міської інфраструктури. Такі роботи проводяться для покращення якості зв’язку та забезпечення стабільної роботи мереж у житлових районах.

Підрядна організація, яка виконуватиме монтажні роботи, зобов’язана до початку будівельних заходів гарантувати безпеку пішоходів. Це передбачає облаштування тимчасових обхідних шляхів, встановлення захисних огорож та використання сигнального освітлення у вечірній час. Усі дії мають бути погоджені з відповідними комунальними службами, аби мінімізувати незручності для містян.

Водночас міська рада наголосила, що на момент публікації офіційне розпорядження ще не набрало чинності, оскільки документ перебуває на підписанні у міського голови. Остаточні дати проведення робіт можуть бути уточнені або перенесені, якщо цього вимагатиме технічна ситуація чи погодні умови.

Попередньо перекриття тротуару на проспекті Науки заплановано на такі дні:

24 жовтня — у районі будинку 100;

25 жовтня — у районі будинку 123.

Мешканців просять зважати на тимчасове обмеження руху в Дніпрі під час пересування містом і за можливості завчасно планувати свій маршрут, аби уникнути затримок. Міська влада запевняє, що роботи триватимуть недовго, а усі незручності є тимчасовими і спрямовані на покращення міської інфраструктури та благоустрою.

Джерело: dnepr.info.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Початок опалювального сезону 2025 в Дніпропетровській області: коли він буде.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на опалення у Дніпрі: оголошено актуальні ціни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Дніпропетровській області: які умови треба виконати для отримання нової виплати.