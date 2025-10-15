Жителей просят учитывать ограничение движения в Днепре во время передвижения по городу и по возможности заранее планировать свой маршрут.

В Днепре готовятся к проведению временных работ, в связи с которым будет ограничено движение пешеходов, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

Да, в городе готовятся к временному перекрытию тротуара на проспекте Науки. Согласно предварительному распоряжению городских властей, временное перекрытие будет действовать в два этапа: сначала — 24 октября в районе дома 100, а затем — 25 октября у дома 123.

Как сообщили в администрации, основной причиной временного перекрытия является установление нового телекоммуникационного столба, входящего в программу обновления инфраструктуры. Такие работы производятся для улучшения качества связи и обеспечения стабильной работы сетей в жилых районах.

Подрядная организация, выполняющая монтажные работы, обязана до начала строительных мероприятий обеспечить безопасность пешеходов. Это предполагает устройство обходных путей, установку защитных ограждений и использование сигнального освещения в вечернее время. Все действия должны быть согласованы с коммунальными службами, чтобы минимизировать неудобства для горожан.

В то же время, городской совет подчеркнул, что на момент публикации официальное распоряжение еще не вступило в силу, поскольку документ находится на подписании у городского головы. Окончательные даты проведения работ могут быть уточнены или перенесены, если это потребует техническая ситуация или погодные условия.

Предварительно перекрытие тротуара на проспекте Науки запланировано на следующие дни:

24 октября - в районе дома 100;

25 октября - в районе дома 123.

Жителей просят учитывать ограничение движения в Днепре во время передвижения по городу и по возможности заранее планировать свой маршрут во избежание задержек. Городские власти уверяют, что ремонты будут продолжаться недолго, а все неудобства временны и направлены на улучшение городской инфраструктуры и благоустройства.

Источник: dnepr.info.

