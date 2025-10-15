Начало отопительного сезона 2025 в Черниговской области официально утвердили в Новгород-Северской общине во время 24-го заседания исполкома городского совета, сообщает Politeka.

Согласно решению, отопительный период 2025-2026 годов стартует с 15 октября 2025 года при условии, что среднесуточная температура наружного воздуха будет опускаться до +8 °C или ниже в течение трех суток подряд. Городской совет подчеркнул, что это решение определяет официальное начало подачи тепла для жилых домов, учебных заведений и социальной сферы общества.

Кроме вопроса отопительного сезона, члены исполкома приняли ряд других решений. В частности, установлены нормы расхода горюче-смазочных материалов для работы автотранспорта, что обеспечивает стабильную логистику в общине. Также предоставлено разрешение на нарушение объекта благоустройства для установки мемориальных баннеров, а адрес одного из объектов недвижимости был изменен в соответствии с актуальной документацией.

Среди стратегических вопросов исполкома одобрены проекты Программы по утверждению украинской национальной и гражданской идентичности на 2026-2030 годы, направленные на поддержку культуры, образования и национального сознания. Кроме того, утверждена новая редакция Комплексной программы социальной защиты населения общины на 2026-2030 годы, которая предусматривает улучшение условий для льготных категорий, поддержку семей и ветеранов.

Итак, принятые решения обеспечивают комплексное регулирование социально-экономических процессов в обществе, одновременно гарантируют своевременное начало отопительного сезона 2025 в Черниговской области и подготовку городской инфраструктуры к зимнему сезону, учитывая потребности жителей и обеспечение стабильного функционирования объектов социальной сферы.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: какие вакансии обещают от 18 тысяч зарплаты.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на электроэнергию в Черниговской области: кого коснулись изменения.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черниговской области: кто может претендовать на выплаты, перечень категорий.