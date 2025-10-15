Дефіцит м’яса у Дніпропетровській області цього року призвів до різкого збільшення імпорту свинини, повідомляє Politeka.

За даними Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ), у січні-серпні закупівлі свіжої та мороженої продукції зросли в 7,8 раза, до 14,9 тисячі тонн порівняно з аналогічним періодом минулого року. Це найвищий показник із 2022 року.

Найбільші обсяги імпорту зафіксовано в липні та серпні — разом 7,7 тисячі тонн. У серпні 2025 року було ввезено 4,6 тисячі тонн, а в перші два тижні вересня — ще 3,2 тисячі. Експерти УКАБ прогнозують, що до кінця року обсяги поставок перевищать 25 тисяч тонн, і більша частка імпорту припаде на другу половину року. Основні постачальники свинини до України — Данія, Польща та Нідерланди.

Аналітик УКАБ Максим Гопка пояснює, що активний імпорт спричинений скороченням поголів’я свиней узимку до 4,5 млн голів, переважно в господарствах населення. Це зумовило дефіцит на внутрішньому ринку й підвищення цін. У вересні закупівельна ціна на живу вагу беконних порід становила 98–100 гривень за кілограм, що на 34% більше від початку року і на 60% у річному вимірі.

Водночас у ЄС спостерігається зниження вартості живця, що робить закордонні ринки вигідними для українських закупівель. УКАБ прогнозує, що імпорт скоротиться лише після поступового нарощення поголів’я свиней, що вплине на внутрішні ціни. За даними Держстату, станом на 1 вересня 2025 року в Україні утримувалося 4,8 млн голів — на 5% менше, ніж торік, але на 7% більше порівняно з січнем. Основне відновлення відбувається у секторі підприємств, на який припадає 65% поголів’я.

Отже, дефіцит м’яса у Дніпропетровській області змушує країну активно залучати зовнішні поставки, щоб компенсувати внутрішні обмеження та стабілізувати ринок свинини.

Джерело: nv

