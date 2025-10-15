Дефицит мяса в Днепропетровской области в этом году привел к резкому увеличению импорта свинины, сообщает Politeka.

По данным Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в январе-августе закупки свежей и мороженой продукции выросли в 7,8 раза, до 14,9 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это самый высокий показатель с 2022 года.

Наибольшие объемы импорта зафиксированы в июле и августе – всего 7,7 тысячи тонн. В августе 2025 года было ввезено 4,6 тысячи тонн, а в первые две недели сентября – еще 3,2 тысячи. Эксперты УКАБ прогнозируют, что к концу года объемы поставок превысят 25 тысяч тонн, и большая часть импорта придется на вторую половину года. Основные поставщики свинины в Украину - Дания, Польша и Нидерланды.

Аналитик УКАБ Максим Гопка объясняет, что активный импорт вызван сокращением поголовья свиней зимой до 4,5 млн. голов, преимущественно в хозяйствах населения. Это обусловило дефицит на внутреннем рынке и повышение цен. В сентябре закупочная цена на живой вес беконных пород составила 98–100 гривен за килограмм, что на 34% больше начала года и на 60% в годовом измерении.

В то же время, в ЕС наблюдается снижение стоимости живца, что делает зарубежные рынки выгодными для украинских закупок. УКАБ прогнозирует, что импорт сократится только после постепенного наращивания поголовья свиней, что повлияет на внутренние цены. По данным Госстата, по состоянию на 1 сентября 2025 года в Украине содержалось 4,8 млн. голов — на 5% меньше, чем в прошлом году, но на 7% больше по сравнению с январем. Основное обновление происходит в секторе предприятий, на который приходится 65% поголовья.

Следовательно, дефицит мяса в Днепропетровской области заставляет страну активно привлекать внешние поставки, чтобы компенсировать внутренние ограничения и стабилизировать свинину.

Источник: nv

