Первые заморозки уже охватили некоторые регионы Украины и стали причиной того, что дефицит продуктов в Одессе может стать реальной проблемой, сообщает Politeka.

Риск недобора урожая фруктов и овощей осенью заставляет фермеров и дачников быть начеку. Специалисты предупреждают, что многолетние растения и поздние овощи могут пострадать и это повлияет на дефицит определенных продуктов в магазинах Одессы.

Владимир Печко, глава общественного союза "Укрсадвинпром", отмечает, что ночные и утренние заморозки способны снизить урожай в следующем году.

По его словам, особенно уязвимы фруктовые деревья и виноград, а также поздние овощи, которые еще не успели убрать из огородов. Если заморозки будут сильными, даже под землёй могут пострадать корнеплоды, такие как свекла.

Это означает, что дефицит продуктов в Одессе может усугубиться уже в ближайшие месяцы. По словам эксперта, многолетние растения особенно чувствительны к первым холодам, ведь осенью их процессы роста и формирование новых побегов еще не завершены.

Морозы могут повредить молодые побеги и как следствие плодов будет меньше, чем ожидалось. В то же время, весенние холода представляют еще большую угрозу, ведь приходятся на цветение деревьев и могут полностью уничтожить цветы черешни, абрикоса или персика.

Что касается овощей, то здесь вопрос заключается в основном в товарном виде. Они редко погибают от таких факторов, но сами плоды могут быть повреждены, утратить свежесть и коммерческую ценность. Поэтому фермеры пытаются убирать урожай как можно раньше, чтобы избежать потерь.

