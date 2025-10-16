Новый график движения поездов в Запорожье повлияет на планы местных жителей и удобство передвижения по региону, поэтому рассказываем детали.

Новый график движения поездов в Запорожье временно был введен для популярного пригородного рейса, сообщает Politeka.

Как сообщила "Укрзалізниця", новый график движения поездов в Запорожье касается электропоезда между Днепром и нашим облцентром. Так что пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями, ведь электричка будет курсировать позже привычного.

Новый график движения поездов предусматривает корректировку отправления электропоезда № 6124/6123 (Днепр-Главный – Запорожье-1). Изменения продлятся еще в один день.

По обновленному расписанию, 17 октября 2025 со станции Днепр-Главный электропоезд будет стартовать в 14:30 вместо привычных 13:39.

Далее маршрут будет выглядеть так: Пост Амур в 14:34, платформа 193 км в 14:37, Нижнеднепровск в 14:39-14:40, платформа 196 км в 14:45-14:46.

После этого электричка продолжит курсировать по измененному расписанию: Синельниково-2 в 15:53–15:54, Синельниково-1 в 16:01–16:03, Ивковка в 16:13–16:14, платформа Запорожское в 16:19–16:2 16:24–16:25, Славгород-Южный в 16:31–16:32.

Степная в 16:38–16:39, Соленое в 16:42–16:43, Новогупаловка в 16:48–16:49, Значительное в 16:56–16:57, Вольнянск в 17:05–17:06, Янцево в 17:17 17:28–17:29, Искра в 17:35–17:36, Мотор в 17:40–17:41.

На конечную станцию ​​электричка будет прибывать в 17:50 вместо обычного 17:20. Таким образом, пассажиры должны быть готовы к тому, что время в пути несколько сместится.

"Укрзалізниця" отмечает, что изменения будут действовать только 17 октября, а после этого все вернется в привычный режим курсирования.

