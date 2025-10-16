Подорожание проезда в Житомире официально вступило в действие с 20 сентября по решению исполкома городского совета, сообщает Politeka.

Новые тарифы разработала специальная рабочая группа по развитию транспорта, в которую вошли представители КП "Трамвайно-троллейбусное управление" и частных перевозчиков.

Просмотр стоимости поездок стал следствием роста расходов на электроэнергию, топливо, смазочные материалы, страхование и техническое обслуживание подвижного состава. По данным городского совета, в августе услугами общественного транспорта воспользовались более 850 тысяч пассажиров, среди которых около 120 тысяч — ездившие бесплатно бесплатно. Это приводило к ежегодным расходам городского бюджета на сумму около 215 миллионов гривен для компенсации работы ЖТТУ, поскольку государственное финансирование льготных перевозок не поступало.

Стоимость одной поездки на предприятии составляет 37,94 гривны в троллейбусе и 31,77 гривны в автобусе. В то же время 27 категорий граждан, включая пенсионеров, участников боевых действий и лиц с инвалидностью I–II групп, сохранили право бесплатного пользования транспортом.

Новые тарифы предусматривают: троллейбус – 10 грн при оплате транспортной картой или 12 грн банковской картой, автобус – 15 грн независимо от способа оплаты. Ученики и льготные категории продолжают путешествовать на старых условиях.

Для сравнения, в Виннице проезд в электротранспорте стоит 12 грн, в Черкассах – 13, в Хмельницком – 9, а во Львове – до 25 гривен в зависимости от маршрута. Следовательно, подорожание проезда стало частью обновленной тарифной системы, направленной на стабильное финансирование перевозчиков и эффективную организацию городского транспорта.

