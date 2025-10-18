После выхода на заслуженный отдых многие пенсионеры в Одессе стремятся оставаться занятыми, социально активными и иметь работу.

Работа для пенсионеров в Одессе представлена ​​по разным направлениям, среди которых можно найти варианты как для тех, кто имеет водительский опыт, так и для людей с коммуникабельностью и организаторскими навыками, сообщает Politeka.

Например, на сайте work.ua есть объявление, что компания «ТЗК №1, ООО» приглашает водителя грузового автомобиля MAN с прицепом KOGEL 2014 года. Зарплата стабильна – около 50 000, с возможностью зарабатывать до 80 000.

Эта работа для пенсионеров в Одессе предусматривает рейсы по центральным и северным регионам Украины. Условия стабильны, простоев нет, а компания даже бронирует своих работников при необходимости. Требования стандартные: опыт управления не менее двух лет и наличие соответствующей категории КЭ.

Кроме того, предприятие «Динамика ГП» ищет водителя-экспедитора. Заработная плата – до 25000 гривен, с возможностью роста после успешного испытательного периода.

Эта работа для пенсионеров в Одессе проходит на служебном автомобиле, поэтому собственный транспорт не требуется. График вполне удобен: с 9:00 до 18:00, выходные – суббота и воскресенье. Среди обязанностей – доставка товаров клиентам по городу и области, а также участие в складском учете.

Те, кто не стремится к физическим нагрузкам и имеет коммуникационные способности, могут рассмотреть вакансию менеджера по продажам театральных билетов в концертно-театральном агентстве Exclusive.

Здесь предлагают зарплату от 25000 до 30000 гривен. График: 5 дней в неделю, с 10:00 до 18:00. Приятным бонусом в этой должности является то, что вы сможете получать бесплатные билеты на события.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: кто может получить и как подать заявку

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Одесской области: какой совет дали украинцам

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Одесской области: с октября украинцы смогут получать новую выплату