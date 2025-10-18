Благодаря новой системе оплаты проезда в Черкассах контроль за пассажиропотоком и финансовыми потоками становится более надежным.

Новая система оплаты проезда в Черкассах внедрена на маршруте №30, где отныне водители фиксируют всех пассажиров, оплачивающих поездку наличными, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба Smartticket.city, подчеркивая, что это очередной шаг в постепенном внедрении учета на всех автобусных маршрутах города.

С начала октября учет наличных оплат работает уже на семи маршрутах: №4, №26, №5, №7, №21, №22 и №30. Водитель обязан фиксировать полученные от пассажира наличные деньги через валидатор, который автоматически отпечатывает билет. Пассажир получает билет и должен хранить его в течение всей поездки. Информация об оплате поступает в систему АСООП для учета и анализа пассажиропотока.

Благодаря этому мероприятию обращение наличных средств в общественном транспорте становится прозрачным, что помогает контролировать финансовые потоки и улучшает эффективность перевозок. Пассажиров призывают обязательно брать билет при оплате наличными, чтобы подтвердить оплату. Для удобства доступна безналичная оплата, подробная инструкция по которой размещена в салонах автобусов.

Введение е-билета в Черкассах реализуется в рамках сотрудничества Черкасского городского совета с инвестором системы АСООП Smart Ticket Technology и при поддержке международной платежной компании Visa. Благодаря новой системе оплаты проезда в Черкассах контроль за пассажиропотоком и финансовыми потоками становится более надежным, а использование транспорта – удобным и современным.

За дополнительной информацией о работе системы украинцам можно обращаться на горячую линию: 0800300844.

