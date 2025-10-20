Из-за внедренных масштабных ремонтных работ введен график отключения света с 21 по 22 октября в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.
Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградоблэнерго.
График отключения света с 21 по 22 октября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе. Во вторник, 21 числа, запланированы работы с 8:00 до 17 часов в населенном пункте ДОЛЫНСЬКА на улицах:
- Братьев Клепачев пер., 5, 16, 22, 24
- Евгения Коновальца пер., 2, 5-6
- Ивана Яковенко, 3, 3а, 4-5, 5а, 6-8, 8а, 9-12, 12а, 13-28, 28А, 29-31, 33-38, 40-46, 47а, 48, 50-57, 60-65 67-71, 71а, 72-73, 73а, 74-78, 78а, 79-82, 82а, 83, 85-89, 89а, 89б, 90-92, 94-104, 106
- Костя Гордиенко пер., 16а, 18, 18б, 26а, 29, 31а
- Ольгерда Бочковского, 2, 2а, 2Б, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34, 34а, 36, 4 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 58а, 62, 64, 66, 66а
- Сергея Вьюга, 3-8, 8А, 9-11, 14, 14А, 16-26, 26Б, 27-29, 29А, 30-32, 34-37, 37А, 38-57, 57А, 58-61, 61 65-70, 70А, 71-74, 76-81, 81А, 82, 82А, 83-85, 85А, 86-92, 92А, 93-97
- Сонячна, 2, 4, 6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
- Транспортный пер., 47, 51, 53, 70
- Центральная, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 186, 188, 192, 194, 196, 200, 202, 204
- Чкалова, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17-19, 21-27, 28а, 29-37, 38а, 39-50, 50а, 51, 51а, 53-57, 57а, 58-61, 61а, 62-64, 64А, 65-67, 67а, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98
Выключения также произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте ИНГУЛЬСЬКЕ, улицы:
- Набережна, 35
- Перемогы, 23, 33
- Шевченка, 27
В среду 22 числа произойдет выполнение ремонтов на воздушной линии электропередачи в городе ИНГУЛЬСЬКЕ. Так, с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах:
- Перемогы, 1-6, 9, 11-12, 14-16, 18, 20, 24-26, 29-31, 34-35
- Поштова, 5, 11
- Шевченко, 1-2, 4-14, 17-20, 22, 24-26, 28-29
Электроэнергии не будет с 08:00 до 17:00 в населенном пункте ЛЕБЕДИНЕ по адресам:
- Зарична, 150-155, 158-162, 164-166, 168
- Молодижна, 75, 77-79, 117, 169-177
- Северная, 123-128, 130, 132, 134-135, 138
- Пивнична, 2-3, 6-17, 28, 30, 40
- Центральна, 19-24, 27, 29-33, 35-37, 39, 41, 43-45, 47-55, 58, 62, 64
- Шкильна, 61, 63-65, 67-72, 74, 76-79, 81, 83-86, 88-91, 93-101, 103-104, 107-108, 110-115, 117, 120-12
