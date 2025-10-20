Жителям советуют заранее подготовиться к графику отключения света с 21 по 22 октября в Кировоградской области.

Из-за внедренных масштабных ремонтных работ введен график отключения света с 21 по 22 октября в Кировоградской области, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградоблэнерго.

График отключения света с 21 по 22 октября в Кировоградской области был введен из-за масштабных ремонтных работ в регионе. Во вторник, 21 числа, запланированы работы с 8:00 до 17 часов в населенном пункте ДОЛЫНСЬКА на улицах:

Братьев Клепачев пер., 5, 16, 22, 24

Евгения Коновальца пер., 2, 5-6

Ивана Яковенко, 3, 3а, 4-5, 5а, 6-8, 8а, 9-12, 12а, 13-28, 28А, 29-31, 33-38, 40-46, 47а, 48, 50-57, 60-65 67-71, 71а, 72-73, 73а, 74-78, 78а, 79-82, 82а, 83, 85-89, 89а, 89б, 90-92, 94-104, 106

Костя Гордиенко пер., 16а, 18, 18б, 26а, 29, 31а

Ольгерда Бочковского, 2, 2а, 2Б, 4, 4а, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 34, 34а, 36, 4 48, 50, 50а, 52, 54, 56, 56а, 58, 58а, 62, 64, 66, 66а

Сергея Вьюга, 3-8, 8А, 9-11, 14, 14А, 16-26, 26Б, 27-29, 29А, 30-32, 34-37, 37А, 38-57, 57А, 58-61, 61 65-70, 70А, 71-74, 76-81, 81А, 82, 82А, 83-85, 85А, 86-92, 92А, 93-97

Сонячна, 2, 4, 6, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33

Транспортный пер., 47, 51, 53, 70

Центральная, 166, 168, 170, 174, 176, 178, 180, 186, 188, 192, 194, 196, 200, 202, 204

Чкалова, 1, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17-19, 21-27, 28а, 29-37, 38а, 39-50, 50а, 51, 51а, 53-57, 57а, 58-61, 61а, 62-64, 64А, 65-67, 67а, 68, 68А, 70, 72, 74, 76, 78, 78а, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 96а, 98

Выключения также произойдут с 09:00 до 17:00 в населенном пункте ИНГУЛЬСЬКЕ, улицы:

Набережна, 35

Перемогы, 23, 33

Шевченка, 27

В среду 22 числа произойдет выполнение ремонтов на воздушной линии электропередачи в городе ИНГУЛЬСЬКЕ. Так, с 9:00 до 17:00 не будет электроэнергии на улицах:

Перемогы, 1-6, 9, 11-12, 14-16, 18, 20, 24-26, 29-31, 34-35

Поштова, 5, 11

Шевченко, 1-2, 4-14, 17-20, 22, 24-26, 28-29

Электроэнергии не будет с 08:00 до 17:00 в населенном пункте ЛЕБЕДИНЕ по адресам:

Зарична, 150-155, 158-162, 164-166, 168

Молодижна, 75, 77-79, 117, 169-177

Северная, 123-128, 130, 132, 134-135, 138

Пивнична, 2-3, 6-17, 28, 30, 40

Центральна, 19-24, 27, 29-33, 35-37, 39, 41, 43-45, 47-55, 58, 62, 64

Шкильна, 61, 63-65, 67-72, 74, 76-79, 81, 83-86, 88-91, 93-101, 103-104, 107-108, 110-115, 117, 120-12

