Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области будет относиться к потребителям только после прохождения всех процедур.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области анонсировано для жителей Днепра на отопительный сезон 2025-2026 годов, сообщает Politeka.

Проект охватывает расценки на тепловую энергию и услуги ее снабжения населению, бюджетным учреждениям и другим категориям потребителей, подключенных к «Приднепровской ТЭС». Пока документ находится на рассмотрении депутатов и еще не подписан мэром, однако содержит точные расчеты будущих тарифов, передает «Известно».

Согласно проекту, население будет платить за тепловую энергию 1 362,37 грн за 1 Гкал по НДС. Для бюджетных учреждений цена установлена ​​на уровне 1365,62 гривен, для других потребителей - 1363,69. Стоимость транспортировки энергии для домохозяйств запланирована 204,12 гривен, для бюджорганизаций – 206,66 грн, для остальных категорий – 205,15. Услуги по поставке обойдутся всем одинаково – 37,68 за 1 Гкал.

Документ предусматривает, что расценки на поставку тепловой энергии совпадают с общими показателями: для населения – 1 362,37 гривен, для бюджетных учреждений – 1 365,62, для других потребителей – 1 363,69. Установление тарифов касается Акционерного общества «ДТЭК Днепроэнерго», обслуживающего клиентов «Приднепровской ТЭС».

После официального утверждения цены вступят в силу и будут действовать в течение всего отопительного сезона. Местные органы отмечают, что формирование стоимости тепла учитывает затраты на производство, транспортировку и поставку и регулируется действующим законодательством.

Следовательно, повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области будет касаться потребителей только после прохождения всех процедур, покидая население и бюджетные учреждения с четкими условиями оплаты.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области: когда он будет.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на отопление в Днепре: объявлены актуальные цены.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: какие условия нужно выполнить для получения новой выплаты.