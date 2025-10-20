Искать работу для пенсионеров в Харькове стало проще, ведь все больше компаний открывают свои двери для людей с жизненным опытом

Работа для пенсионеров в Харькове позволяет не только оставаться активными, но и чувствовать себя нужными, работать в коллективе и иметь уверенность в завтрашнем дне, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на платформе work.ua, работа для пенсионеров в Харькове доступна в разных областях. К примеру, сеть аптек «911» ищет оператора котельной с зарплатой от 10 500 до 11 000 грн.

В этой должности важно обеспечивать бесперебойное отопление, контролировать температуру котлов, поддерживать уровень топлива и выполнять профилактику.

Требования вполне просты: опыт от одного года, внимательность, ответственность и силы на физический труд. Образование не имеет значения.

Еще одна работа для пенсионеров в Харькове – вакансия пицайоло в заведении «Япико» недалеко от станции метро Майдан Конституции. Заработная плата составляет 27 000-32 000. Компания принимает даже без опыта, а обучение проходит с оплатой.

Работодатель предлагает гибкий график 5/2, две выплаты в месяц и частичную компенсацию расходов на доезд. Среди дополнительных преимуществ – корпоративные скидки, кэшбек в партнерских магазинах, подарки на праздники, премии для лучших работников и психологическая поддержка для сотрудников и их семей.

В компании The Cleaning Pro Group также открыта должность сантехника. Оплата составляет 20 000 грн, график – с понедельника по пятницу с 08:00 до 17:00.

Основные обязанности: техническое обслуживание банка, контроль систем водоснабжения и оперативное реагирование на поломки. Опыт в аналогичной должности будет преимуществом, а работодатель гарантирует стабильность, понятные условия и положенную оплату.

