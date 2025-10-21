Инициатива предусматривает выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области можно получить благодаря работе волонтеров "Центры поддержки ВПЛ", сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Телеграмм-канала "СЕЛИДОВЕ.UA".

Для жителей Селидовской, Угледарской и Комарской общин, которые из-за войны войны были вынуждены эвакуироваться в Киев и населенные пункты Киевской области, началась регистрация на получение гуманитарной помощи. Инициатива предусматривает выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киевской области.

Выдача гуманитарной помощи пройдет в селе Петропавловская Борщаговка Киевской области. Все желающие принять участие в программе должны предварительно заполнить онлайн-анкету, позволяющую организаторам упорядочить процесс регистрации, проверить данные заявителей и избежать лишних очередей при выдаче продовольственных наборов.

Регистрационная форма доступна по ссылке .

Отмечается, что право на получение гуманитарной помощи имеют лица, вынужденные покинуть свои дома в период с 2022 по 2025 годы и официально имеющие статус внутренне перемещенных лиц.

К категориям граждан, которые могут рассчитывать на получение продовольственных наборов, относятся:

люди с инвалидностью I или II группы;

люди с инвалидностью ІІІ группы;

многодетные семьи, воспитывающие троих и более детей;

семьи, имеющие на содержании детей на попечении;

пожилые люди в возрасте от 60 лет и старше;

отдельно выделяются категории лиц в возрасте от 70 и 80 лет, требующих особого внимания;

семьи погибших военнослужащих, потерявших близких в результате войны.

Они также призывают всех потенциальных получателей внимательно заполнять анкету, указывая достоверные данные, ведь это ускорит проверку документов и эффективно организует процесс выдачи гуманитарной помощи.

