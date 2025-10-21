Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске станет доступна в ближайшее время через мобильное приложение транспортной карты "Галка", сообщает Politeka.

Пользователи смогут оплачивать поездки без пластиковой карты, только с помощью смартфона, что упростит пользование общественным транспортом и сэкономит время жителей. Информацию подтвердил городской голова Руслан Марцинкив во время прямого эфира ТРК "Вежа".

Мэр отметил, что приложение находится на финальном этапе разработки, поэтому его презентация состоится в ближайшее время.

"Он уже почти готов, и мы его презентуем, поэтому пользователи смогут оплачивать поездки без изготовления пластиковой карты - все будет доступно в телефоне" , - подчеркнул Марцинков.

В канун Дня города был подписан меморандум о сотрудничестве с компанией EasyPay для создания универсального мобильного приложения для электронной карты "Галка". В городском совете отмечали, что это современное решение обеспечит удобство пассажиров и позволит экономить средства.

В перспективе предусмотрено расширение функций приложения. Карта "Галка" будет использоваться не только для оплаты проезда, но и для других возможностей, что повысит ее практичность для жителей. Благодаря этому решения получат быстрый и комфортный доступ к услугам, отвечающим современным стандартам цифровизации городского транспорта.

Городские власти подчеркивают, что новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске станет важным шагом в развитии электронных сервисов, гарантирует эффективность и удобство в ежедневном использовании транспорта для всех жителей.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске: на что стоит обратить внимание

Также Politeka сообщала, что Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: "Укрзализныця" сообщила о запуске дополнительных рейсов