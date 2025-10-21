Жители прифронтовых сел и городов могут зарегистрироваться в новой программе денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области от благотворительного фонда "Каритас Украины", пишет Politeka.

Об этом говорится в сообщении БФ "Каритас Харьков" в Telegram.

В рамках программы Emergency Appeal 2025 помощь могут получить жители Харьковщины, которые пострадали в результате боевых действий не более 30 дней назад. К таким категориям относятся:

  • люди, потерявшие жилье, другое имущество или получившие ранения в результате обстрелов или других военных событий;
  • лица, эвакуированные или самоэвакуированные с опасных территорий в соответствии с официальными распоряжениями, также в течение последних 30 дней.

В то же время, если событие произошло более 30 дней назад, то, к сожалению, получить помощь в рамках этого проекта невозможно.

Территории, охваченные программой

Проект действует в ряде районов Харьковской области, в частности:

  • Харьковский район – Малоданиловское, Дергачевское, Липецкое, Циркуновское общества;
  • Купянский район – Купянская, Великобурлукская, Дворичанская, Шевченковская, Ольхуватская, Кондрашовская, Курилисская, Петропавловская общины;
  • Чугуевский район – Чугуевская, Малиновская, Новопокровская, Старосалтовская, Чкаловская, Печенежская, Волчанская общины;
  • Изюмский район – Боровская, Гороховатская, Изюмская, Первомайская, Подвысочанская, Подлиманская, Песко-Радьковская общины;
  • Богодуховский район – Золочевский поселковый совет.

Важные условия получения денежной помощи для ВПЛ и пенсионеров в Харьковской области

Организаторы отмечают, что получить финансовую помощь невозможно, если лицо уже получало выплаты от любой другой гуманитарной организации за последние 3 месяца.

Все данные тщательно проверяются, поэтому представители проекта призывают заявителей предоставлять достоверную информацию и с уважением относиться ко времени сотрудников, обрабатывающих заявки.

Какую помощь оказывают

Выплаты внутри проекта Emergency Appeal 2025 составляют 10800 гривен на одного человека. Эта сумма распределяется по 3600 гривен ежемесячно в течение трех месяцев.

Максимальное количество получателей от одного домохозяйства составляет четыре человека. Таким образом семья может получить значительную финансовую поддержку для покрытия базовых потребностей — от приобретения продуктов и лекарств до оплаты временного жилья.

Необходимые документы для оформления

Для подачи заявки каждый участник должен подготовить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины, ID-карту или вид на временное проживание;
  • реквизиты банковского счета (IBAN), состоящий из 27 цифр;
  • идентификационный код (ИНН);
  • справка внутренне перемещенного лица (ВПЛ) — этот документ обязателен, если эвакуация произошла в течение последних 30 дней.

Организаторы также сообщают, что можно предоставлять электронные версии документов через приложение "Дия", что значительно упрощает процесс подачи заявок.

