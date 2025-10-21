Местным жителям советуют подготовиться к вводу графика отключения света с 23 по 24 октября в Запорожской области.

График отключения света с 23 по 24 октября в Запорожской области охватывает ряд сел, где будут проводиться плановые ремонтные работы электрооборудования, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте "Запорожьеоблэнерго", специалисты обещают возобновить подачу тока сразу после завершения всех технических процедур.

График отключения света с 23 по 24 октября в Запорожской области предусматривает проведение ремонтов в Новоселище, Лемешинском и Красном Яру. Работы начнутся 23:10 в 09:00 и продлятся до 17:00 того же дня.

Электроснабжение в этих населенных пунктах будет полностью приостановлено. В Красном Яру электроэнергию будут выключать дважды в течение дня, с 09:00 до 11:00 и с 15:00 до 17:00.

На следующий день, 24.10, ремонты будут продолжаться в Беленьком, Каневском, Лысогорке и Червоноднепровце. С 09:00 до 16:00 здесь полностью прекратят подачу электроэнергии.

В это же время специалисты планируют провести технические мероприятия в Умовке. Ограничения коснутся следующих улиц: Голяткина 10, 16а, 17а, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28а, 28, 30, 32, 36, 15, 14, 23; Шевченко 20, 22, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 56, 54, 52, 48, 46, 44, 42, 43, 33 30; Школьная 20, 22, 25, 26.

Кроме того, 24.10 временные неудобства запланированы в селе Веселянка. Электроэнергии не будет по следующим адресам: Заречная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12а, 13, 15; Мира 2, 4а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 16, 17, 20, 23, 21, 23а, 24, 28, 30, 25, 27, 3

Центральная 20, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 44, 18, 1a, 2, 3, 4, 5 13, 14, 15, 16; Счастливая 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 10, 12, 14; Юбилейная 2, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11a, 11, 12, 14, 13, 16, 17, 18, 20, 27, 26, 25, 24, 23, 22; Заречная 14а, 14, 12, 16; Центральный переулок 1, 2, 3, 4.

Работники энергетической компании советуют местным учитывать график отключения света с 23 по 24 октября в Запорожской области при планировании быта.

