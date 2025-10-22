Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове доступно на нескольких проверенных ресурсах, сообщает Politeka.
По информации пресс-службы Министерства развития общин и территорий, поиск жилья для переселенцев в городе значительно упростился по сравнению с началом полномасштабной войны.
Сейчас государство, органы местного самоуправления, частные организации и неравнодушные граждане объединили усилия, чтобы предоставить временное убежище всем нуждающимся. В Харькове, как и в других украинских городах, найти бесплатное жилье для ВПЛ можно через несколько специализированных платформ.
Одним из главных ресурсов есть онлайн-сервис «Там, де вас чекають». Здесь можно просмотреть имеющиеся варианты поселения, узнать количество свободных мест в разных регионах и получить контакты для связи с владельцами квартир.
Еще один популярный ресурс – государственная платформа «Прихисток», созданная специально для поиска временного жилья. Чтобы воспользоваться сервисом, нужно открыть сайт, выбрать регион, заполнить краткую анкету, после чего пользователь получит список доступных предложений и сможет напрямую связаться с владельцем.
Также стоит обратить внимание на волонтерский сервис «Допомагай», работающий по схожему принципу и регулярно обновляющий базу предложений.
Важную роль в обеспечении переселенцев жильем играют местные власти. Областная военная администрация совместно с органами самоуправления организует поселения в местах компактного проживания, где люди могут получить жилье с базовыми условиями для жизни.
Итак, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове позволяет переселенцам найти временную крышу над головой через государственные, волонтерские и частные инициативы, обеспечивая безопасные условия пребывания.
