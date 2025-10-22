Подорожание продуктов в Киевской области ощущается во всех сегментах бакалеи и хлебобулочных изделий.

В Киевской области за последний месяц зафиксировано подорожание продуктов, сообщает Politeka.

Такую информацию подтверждают данные с портала Минфин .

Ржаной хлеб Riga Бородиновский весом 300 граммов в среднем стоит 46,30 гривны. В магазинах цена колеблется: Megamarket предлагает 47,70 Metro – 44,90. В сентябре среднее значение составило 45,83 гривны, поэтому за прошедшие четыре недели наблюдается повышение на 0,47 гривны.

Яйца куриные Наседка фасовкой 10 штук продаются по средней стоимости 74,50 гривны. Auchan установил 79,00, Novus – 69,99. В сентябре среднее значение составляло 67,90 грн, поэтому прирост составляет 6,60 грн.

Яйца перепелиной по 20 штук сейчас стоят 67,04 гривны в среднем. В Auchan их предлагают за 61,50, Megamarket – 69,70, Metro – 63,96, Novus – 72,99. В сравнении с сентябрем, когда средняя цена была 65,15 гривны, наблюдается увеличение на 1,53 гривны.

Следовательно, по данным последнего месяца, в Киевской области повышение стоимости хлебобулочных изделий и яичной продукции заметно. Наибольшее подорожание произошло среди куриных яиц, среднее повышение для перепелиных составляет меньше заметного роста хлеба и куриной продукции, однако общая тенденция демонстрирует стабильное увеличение расходов потребителей на базовые пищевые товары.

Кроме того, в Киевской области у украинцев также есть возможность получить продукты бесплатно. Есть несколько категорий граждан, которым это дозволено.

