Ограничение движения транспорта в Ивано-Франковске будет действовать на протяжении Кубка и чемпионата, и граждан просят учитывать изменения во время передвижения по городу.

В Ивано-Франковске 18 октября временно ограничат движение транспорта из-за проведения Кубка "Вечерний Ивано-Франковск" и чемпионата Украины по спортивной ходьбе, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет пресс-служба патрульной полиции области.

Движение остановят с 8:00 на улицах Степана Бандеры, Независимости, Ивана Франко, Андрея Мельника, Машеньки Пидгирянки, Ивана Вагилевича и Михаила Грушевского. Водителей призывают заранее планировать маршруты с учетом временных смен.

Пешеходам также советуют быть внимательными на улицах, где будут проходить спортивные соревнования во избежание опасных ситуаций.

Следовательно, ограничение движения транспорта в Ивано-Франковске будет действовать на центральных улицах на протяжении Кубка и чемпионата, и граждан просят учитывать изменения во время передвижения по городу.

Кстати, на Франковщине уже сообщали об ограничениях. Так, по данным Городенковского городского совета, работы на железнодорожном пути между перегоном Городенко-Завод – Стефанешты будут длиться два дня. При выполнении ремонтных мероприятий проезд всех транспортных средств на указанном участке будет полностью запрещен.

Речь идет о части автомобильной дороги Р-24 Татаров – Каменец-Подольский, где расположен железнодорожный переезд между километрами 52+738 и 155+196. Сотрудники железной дороги будут проводить комплекс мероприятий по замене путей и повышению безопасности движения транспорта.

Ремонтные работы запланированы на 16 и 20 октября 2025, с 08:00 до 20:00. В этот период проезд автомобилей на участке будет закрыт.

Водителям рекомендуют заранее планировать объездные маршруты, чтобы избежать пробок и опозданий.

Последние новости Украины:

Напомним, что Politeka писала, Новая система оплаты проезда в Ивано-Франковске: на что стоит обратить внимание

Также Politeka сообщала, что Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: "Укрзализныця" сообщила о запуске дополнительных рейсов