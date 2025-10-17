В Ивано-Франковске 18 октября временно ограничат движение транспорта из-за проведения Кубка "Вечерний Ивано-Франковск" и чемпионата Украины по спортивной ходьбе, сообщает Politeka.
Такую информацию предоставляет пресс-служба патрульной полиции области.
Движение остановят с 8:00 на улицах Степана Бандеры, Независимости, Ивана Франко, Андрея Мельника, Машеньки Пидгирянки, Ивана Вагилевича и Михаила Грушевского. Водителей призывают заранее планировать маршруты с учетом временных смен.
Пешеходам также советуют быть внимательными на улицах, где будут проходить спортивные соревнования во избежание опасных ситуаций.
Следовательно, ограничение движения транспорта в Ивано-Франковске будет действовать на центральных улицах на протяжении Кубка и чемпионата, и граждан просят учитывать изменения во время передвижения по городу.
Кстати, на Франковщине уже сообщали об ограничениях. Так, по данным Городенковского городского совета, работы на железнодорожном пути между перегоном Городенко-Завод – Стефанешты будут длиться два дня. При выполнении ремонтных мероприятий проезд всех транспортных средств на указанном участке будет полностью запрещен.
Речь идет о части автомобильной дороги Р-24 Татаров – Каменец-Подольский, где расположен железнодорожный переезд между километрами 52+738 и 155+196. Сотрудники железной дороги будут проводить комплекс мероприятий по замене путей и повышению безопасности движения транспорта.
Ремонтные работы запланированы на 16 и 20 октября 2025, с 08:00 до 20:00. В этот период проезд автомобилей на участке будет закрыт.
Водителям рекомендуют заранее планировать объездные маршруты, чтобы избежать пробок и опозданий.
