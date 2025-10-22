Новый график движения транспорта в Запорожье касается только этих двух трамвайных маршрутов на указанном участке.

В Запорожье временно изменен новый график движения транспорта в городе для двух трамвайных маршрутов из-за ремонта контактной сети, сообщает Politeka.

Ограничения будут действовать несколько часов, сообщает городской совет.

Завтра, с 10:00 до 14:30, движение трамваев №12 и №15 будет остановлено на участке от улицы Иванова до улицы Шевченко. Причиной изменений является работа по замене контактной проволоки на проспекте Моторостроителей. Во время ремонта оба маршрута будут курсировать по измененным направлениям.

Трамвай №12 будет работать между «майданом Воли» и «Мясокомбинатом», а маршрут №15 будет двигаться от «майдана Воли» до «Автострады». Водители и пассажиры должны учитывать эти временные изменения при планировании поездок и заранее выбирать альтернативные пути.

Городской совет обращает внимание на то, что изменения организованы для повышения безопасности движения и качества обслуживания общественного транспорта. Работы по замене контактной проволоки обеспечат стабильное и бесперебойное функционирование трамвайных маршрутов после ремонта.

Пассажирам советуют планировать поездки с учетом указанных ограничений и пользоваться другими трамвайными или автобусными маршрутами для комфортного передвижения по городу. Городской совет отмечает временный характер изменений и обещает восстановление привычного движения после завершения работ в установленное время.

Новый график движения транспорта в Запорожье касается только двух трамвайных маршрутов на указанном участке, другие маршруты общественного транспорта работают без изменений.

Кроме того, в Запорожье сообщали о новой системе оплаты за проезд.

