Перекрыли движение транспорта в Черновцах из-за продолжающихся дорожных и инженерных работ на части улиц города, сообщает Politeka.net.

Об этом было предупреждено в городском совете.

С 6 ноября по 1 декабря будет продолжаться частичное перекрытие движения транспорта в Черновцах на улице Юрия Фучика. В частности, ограничения будут касаться участков, пересекающихся с улицами Леси Кобылицы и Тараса Шевченко. На этих отрезках дороги продолжаются работы по капитальному ремонту дорожного покрытия. В связи с этим в городском совете предупреждают, что на указанных перекрестках возможно сужение проезжей части и образование временных пробок.

Также с 6 по 20 ноября частично ограничено движение транспорта по улице Романа Шухевича, вблизи дома номер 26. Здесь специалисты производят монтаж новых газовых сетей. При выполнении работ передвижение автотранспорта затруднено, поэтому водителей просят заранее планировать маршрут и, по возможности, объезжать этот участок города.

Кроме того, еще одно ограничение будет действовать с 6 по 27 ноября по улице Ореховской. Работы развернутся напротив домов номер 48-А, 48-Ж, 48-И и 48-К. Здесь работники коммунальных служб будут осуществлять прокладку новых газовых сетей, что также временно усложнит движение транспорта.

В городском совете отмечают, что все работы ведутся в рамках плановых мероприятий по модернизации инженерной инфраструктуры города. Рабочие соблюдают необходимые нормы безопасности и пытаются минимизировать неудобства для жителей.

Водителей и жителей Черновцов призывают внимательно следить за дорожными знаками, учитывать временные изменения при планировании поездок и при необходимости пользоваться альтернативными маршрутами.

