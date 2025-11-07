Новая система оплаты проезда в Волынской области делает пользование транспортом более удобным и выгодным.

В Нововолынске была введена новая система оплаты проезда в Волынской области, предусматривающая использование абонементов на общественный транспорт, передает Politeka.

Об этом сообщил городской голова Борис Карпус. Теперь владельцы карты «City Card» могут приобрести тарифный пакет и ездить дешевле.

Жителям предлагают два варианта: 50 поездок за 600 гривен (по 12 грн. за каждую) или 100 поездок за 1100 гривен (по 11 грн. за одну). Срок действия составляет соответственно 90 и 180 дней. Абонемент действует на действующую пластиковую карту City Card и позволяет избежать необходимости покупать билеты во время каждой поездки.

Оплатить абонемент можно через терминал в управлении социальной политики, выбрав опцию "Абонемент City Card". Также возможен расчет по перерасчету – реквизиты предоставляет горячая линия, номер которой указан на обратной стороне карты.

Итак, новая система оплаты проезда в Волынской области делает пользование транспортом более удобным и выгодным, позволяя жителям планировать расходы и пользоваться современным сервисом.

Кроме того, в Волынской области зафиксировано постепенное удорожание проезда. Местные жители отмечают, что повышение тарифов происходит поэтапно, но постоянно создавая ощутимое давление на семейные бюджеты.

Жители региона рассказывают, что даже привычные маршруты стали дороже. Волынянка привела пример: поездка в село Ярославичи, которая раньше стоила 50 гривен, сейчас обойдется в 60.

«После первого поднятия это еще можно было не так сильно заметить, но второе уже сказывается» , — поделилась женщина.

