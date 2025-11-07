Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предоставляется сроком на шесть месяцев, однако часть украинцев может потерять выплаты.

В Запорожье внутренне перемещенные лица могут получать государственную денежную помощь, однако эта поддержка имеет четко определенный срок действия и определенные условия, пишет Politeka.net.

Несоблюдение установленных правил может стать основанием для прекращения выплат, говорится в постановлении №332.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье предоставляется сроком на шесть месяцев. Отсчет этого периода начинается с месяца, в котором заявитель подал документы по оформлению. При этом дата составления самого заявления не имеет значения — главным является месяц обращения. Общий срок получения этого пособия не может превышать двенадцати месяцев.

По истечении начального полугодового срока лицо может подать документы на продление выплат еще на такой же период. Однако для этого необходимо соответствовать определенным социальным критериям. В частности, продолжение выплат возможно для семей, в составе которых есть несовершеннолетние дети, лица с инвалидностью, люди пенсионного возраста или одинокие матери и родители, самостоятельно воспитывающие детей.

Также денежную помощь могут продлить тем, кто осуществляет уход за лицами с инвалидностью или детьми, нуждающимися. Право на продление имеют и граждане, проходящие лечение или реабилитацию после ранений, полученных в результате боевых действий.

Отдельную группу получателей составляют студенты и учащиеся из числа внутренне перемещенных лиц в возрасте от восемнадцати до двадцати трех лет. Для этого они должны учиться на дневной форме обучения и не иметь семьи. Кроме того, государство продолжает финансово поддерживать многодетные семьи, воспитывающие трех и более несовершеннолетних детей.

Вместе с тем, если семья перестает удовлетворять этим условиям, государственная денежная помощь для внутренне перемещенных лиц в Запорожье прекращается. Выплаты также могут быть отменены в случае, если среднемесячный доход на одного человека в семье превышает девять тысяч четыреста сорок гривен.

Кроме того, основанием для прекращения помощи является возвращение семейства к месту постоянного проживания или длительное отсутствие на территории Украины — более тридцати дней подряд или более шестидесяти дней в суммарном подсчете в течение шести месяцев.

