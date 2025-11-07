Разговоры о дефиците отдельных продуктов в Запорожье вызывают тревогу у многих местных жителей, так что рассказываем об этом подробнее.

Дефицит продуктов в Запорожье стал главной причиной стремительного подорожания помидоров, которые только через неделю прибавили в стоимости почти 40%, сообщает Politeka.

Дефицит продуктов в Запорожье привел к значительному росту цен на помидоры. По данным аналитиков аграрного рынка, их средняя стоимость поднялась на 37% по сравнению с предыдущей неделей.

Ситуация объясняется сезонным сокращением производства, традиционно наблюдаемым в осенний период, когда температура снижается, а процесс созревания урожая в теплицах замедляется.

Из-за холодной погоды большинство тепличных хозяйств в регионе вынужденно сократили объем сбора. В некоторых из них поставки временно прекратились совсем. При этом спрос на свежие овощи остается стабильно высоким, что создает существенный дисбаланс между предложением и потребностями потребителей.

Фермеры отмечают, что нынешний сезон стал одним из самых сложных в последние годы, поскольку поддерживать стабильный температурный режим в теплицах стало дороже, а себестоимость томатов возросла.

По словам экспертов, дефицит продуктов в Запорожье уже повлиял на логистику рынка. Продавцы пытаются компенсировать нехватку местных овощей за счет поставок из других регионов, но этого пока недостаточно.

Импорт, который мог бы выровнять ситуацию, ограничен из-за сложностей транспортировки и удорожания валюты. В результате, большинство торговцев вынуждены повышать ценники, чтобы хотя бы частично покрыть расходы.

На сегодняшний день стоимость помидоров колеблется в пределах от 70 до 80 гривен за килограмм. Это примерно на 16 процентов дороже, чем в этот же период прошлого года.

