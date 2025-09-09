График отключения света с 10 по 11 сентября в Днепропетровской области создан заранее, поэтому жителям рекомендуется подготовиться.

График отключения света с 10 по 11 сентября в Днепропетровской области вводится в десятках населённых пунктов, сообщает Politeka.

Об этом сообщает ЧАО "ПЭЭМ ЦЭК".

В связи с проведением работ возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей и составлен график отключения света с 10 по 11 сентября в Днепропетровской области. Из-за выполнения ремонтных работ на электрооборудовании будет введен уже 10 сентября 2025 года. Время: с 09:00 до 18:00.

Обесточат село Новопилля по адресам - Шкильна: 1Б; Благодатна: 2В, 2Г; Лыпнева: 1Г, 1Ж; Садовая: 20г. Кроме этого электроэнергии не будет в населенном пункте Надия на улицах - Вишневая: 1, 2, 4-7, 9, 11, 11А, 12, 15, 16; Лисна: 29; Тополина: 2-5; Центральная: 2, 5, 7, 9, 12; шоссе Кировоградское: 14, 119.

К тому же, ограничения введут в селе Ридушное на ул. Будивельна: 1-23, 48; Веселая: 1-7, 9-16; Вильна: 1-7, 7/2, 8, 9/2, 10, 11, 11/2, 12-25, 27-37 (нечетные); Клубная: 24, 42; Ликарняна: 9, 9А, 10-20, 20А, 21, 23; Менделева: 31, 33, 35; Молодижная: 1-6, 8-10; Пивденна: 1-7, 7А, 8-15; Шкильна: 1, 1А, 4, 6, 15; Щаслива: 3, 5-10, 12, 14.

В пятницу 11 числа, с 07:30 до 18:00 пройдут плановые работы на электросетях в городе Кривой Рог на улицах: Озерная: 4, 6-19, 21; Олега Куприянца: 2-10 (парные), 11-23, 23А, 24-28, 29А, 31, 33, 35.

Следует также подготовиться жителям села Новомайское, проживающим на ул.Восточная: 8А, 14, 18, 19, 24-26, 28-31, 35, 56, 57, 59, 61, 65, 66, 70, 71; Схидна: 1А, 5, 23, 58, 69, 74.

Также электроснабжение отключат с 8 до 18 часов в населенном пункте Новополья по адресам: Лыпнева: 1А, 1Г, 1Ж; Тепличная: 1Б, 1Е, 1Ж, 1И, 2Б.

