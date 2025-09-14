Облэнерго предупредило о новых графиках отключения света в Виннице и области на следующую неделю – с 15 по 21 сентября 2025 года.

В Винницкой области в период с 15 по 21 сентября 2025 года снова будут применяться локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Большинство плановых обесточений в регионе продлятся примерно с 9:00 до 16:00, но возможны определенные изменения.

В самом городе Винница графики отключения света будут действовать только в будни – с 15 по 19 сентября. Ограничения коснутся отдельных улиц и адресов, полный список которых можно найти на сайте облэнерго.

В Гайсинском районе электросетей в Винницкой области, как пишет Politeka, запланированы частичные обесточения на следующую неделю в следующих населенных пунктах:

16 числа – Губник;

17 – Гранов, Гайсин;

18 – Ладыжинские Хутора, Жерденовка, Тимар, Грутогорб, Губник, Степашки;

19 – Карбовка, Карбовское, Шура-Митлинецкая, Митков, Грузское, Гранов.

В Бершадском районе электросетей графики отключения света будут применяться:

16 сентября – Сумовка, Крушиновка, Шумилов, Маньковка, Мякоход, Красноселка, Бершадь, Устья, Войтовка, Осеевка, Балановка, Бирловка, Яланец;

17 – Голдашевка, Михайловка, Заветное, Шляховая, Яланец;

18 – Бирловка, Яланец;

19 – Бирловка.

Что касается плановых обесточений в других районах электросетей в области, то подробную информацию о них со всеми адресами и точными сроками можно найти на официальном сайте облэнерго.

