В Винницкой области в период с 15 по 21 сентября 2025 года снова будут применяться локальные графики отключения света, сообщает Politeka.
Большинство плановых обесточений в регионе продлятся примерно с 9:00 до 16:00, но возможны определенные изменения.
В самом городе Винница графики отключения света будут действовать только в будни – с 15 по 19 сентября. Ограничения коснутся отдельных улиц и адресов, полный список которых можно найти на сайте облэнерго.
В Гайсинском районе электросетей в Винницкой области, как пишет Politeka, запланированы частичные обесточения на следующую неделю в следующих населенных пунктах:
- 16 числа – Губник;
- 17 – Гранов, Гайсин;
- 18 – Ладыжинские Хутора, Жерденовка, Тимар, Грутогорб, Губник, Степашки;
- 19 – Карбовка, Карбовское, Шура-Митлинецкая, Митков, Грузское, Гранов.
В Бершадском районе электросетей графики отключения света будут применяться:
- 16 сентября – Сумовка, Крушиновка, Шумилов, Маньковка, Мякоход, Красноселка, Бершадь, Устья, Войтовка, Осеевка, Балановка, Бирловка, Яланец;
- 17 – Голдашевка, Михайловка, Заветное, Шляховая, Яланец;
- 18 – Бирловка, Яланец;
- 19 – Бирловка.
Что касается плановых обесточений в других районах электросетей в области, то подробную информацию о них со всеми адресами и точными сроками можно найти на официальном сайте облэнерго.
