Энергетики будут проводить в Киевской области с 18 по 22 сентября плановые работы, из-за которых придется применить локальные графики отключения света, пишет Politeka.
В частности, в пределах Бучанской городской территориальной общины в Киевской области будут действовать следующие графики отключения света:
- 18 сентября – с 8:30 до 16:30 – Бабинцы (ул. Анатолия Потайчука, 1);
- 21 – с 9:30 до 19:30 – Буча (Тарасовская, 1).
На территории Пирновской общины в Вышгородском районе также планируется частичное обесточивание. По данным ДТЭК, в пятницу, 19 числа, с 8:30 до 20:00 без электроснабжения останутся жители села Жукин по улице Гетманской.
А в течение трех дней, с 20 по 22 сентября, с 8:30 до 20:00 плановые обесточивания будут проходить в с. Высшая Дубечня по улице Деснянской, сообщает Politeka.
Кроме того, на пятницу запланированы дополнительные ограничения электроснабжения еще в нескольких общинах области, в частности, Калиновской. Там графики отключения света будут действовать с 08:30 до 19:30 в следующих населенных пунктах:
- Калиновка (ул. Центральная, 57, 57-М);
- Диброва (Центральная, 1, 19);
- Хлепча (Центрально, 2А, 49);
- Багрин (Киевская, 1, Антонова, 1);
- Большая Солтановка (Свободы, 22-А).
Также в этот день с 9:00 в поселке Козин без электроэнергии останутся жильцы домов по ул. Чиженко и Партизанской.
