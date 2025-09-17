ДТЭК объявил о новых графиках отключения света для Киевской области на период с 18 по 22 сентября 2025 года.

Энергетики будут проводить в Киевской области с 18 по 22 сентября плановые работы, из-за которых придется применить локальные графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, в пределах Бучанской городской территориальной общины в Киевской области будут действовать следующие графики отключения света:

18 сентября – с 8:30 до 16:30 – Бабинцы (ул. Анатолия Потайчука, 1);

21 – с 9:30 до 19:30 – Буча (Тарасовская, 1).

На территории Пирновской общины в Вышгородском районе также планируется частичное обесточивание. По данным ДТЭК, в пятницу, 19 числа, с 8:30 до 20:00 без электроснабжения останутся жители села Жукин по улице Гетманской.

А в течение трех дней, с 20 по 22 сентября, с 8:30 до 20:00 плановые обесточивания будут проходить в с. Высшая Дубечня по улице Деснянской, сообщает Politeka.

Кроме того, на пятницу запланированы дополнительные ограничения электроснабжения еще в нескольких общинах области, в частности, Калиновской. Там графики отключения света будут действовать с 08:30 до 19:30 в следующих населенных пунктах:

Калиновка (ул. Центральная, 57, 57-М);

Диброва (Центральная, 1, 19);

Хлепча (Центрально, 2А, 49);

Багрин (Киевская, 1, Антонова, 1);

Большая Солтановка (Свободы, 22-А).

Также в этот день с 9:00 в поселке Козин без электроэнергии останутся жильцы домов по ул. Чиженко и Партизанской.

