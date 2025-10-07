Міська влада та організатори марафону наголошують, що під час обмеження руху транспорту в Києві вказані ділянки будуть недоступні для приватного транспорту.

Обмеження руху транспорту в Києві вводиться через проведення однієї з найважливіших спортивних подій, Київського марафону Незламності 2025 та Чемпіонату України з марафонського бігу, пише Politeka.

Розповідаємо, що про це відомо.

Обмеження руху транспорту в Києві відбудуться 11 та 12 жовтня. У зв’язку з цим у місті буде частково обмежено рух транспорту, щоб забезпечити безпеку учасників забігу та створити належні умови для проведення заходу.

Організатори звертають увагу мешканців та гостей столиці, що перекриття вулиць є вимушеним, але необхідним кроком під час проведення марафону. Воно дозволить гарантувати безпечний проїзд спортсменів та уникнути аварійних ситуацій. Громадянам рекомендують поставитися до тимчасових змін із розумінням та заздалегідь планувати свої маршрути, користуючись об’їзними шляхами.

Графік перекриття 11 жовтня 2025 року:

вулиця Труханівська — з 10:30 до 18:30.

Графік перекриття 12 жовтня 2025 року:

вулиця Труханівська — з 08:15 до 15:30;

часткове обмеження проїзду на Північному мосту (у напрямку з житлового масиву Троєщина на Оболонь) — з 08:30 до 14:30;

проспект Володимира Івасюка (від Північного мосту до будинку 2ГК2) — з 08:30 до 14:00;

Оболонська набережна — з 08:30 до 14:00;

вулиця Прирічна (на ділянці від будинку 9 до Оболонського острова) — з 08:30 до 14:00;

провулок між будинками Оболонська набережна 1 та Оболонська набережна 3 — з 08:30 до 14:00.

Міська влада та організатори марафону наголошують, що під час обмеження руху транспорту в Києві вказані ділянки будуть недоступні для приватного транспорту. Водіям рекомендують заздалегідь скоригувати маршрути своїх поїздок та врахувати можливі затори на прилеглих вулицях.

