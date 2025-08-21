Нова система оплати за проїзд у Миколаєві дозволяє уникати черг та зменшити витрати часу.

Нова система оплати за проїзд у Миколаєві суттєво змінила повсякденне користування громадським транспортом, повідомляє Politeka.

Замість класичних квитків або обмеження на використання карток певних банків, мешканцям пропонують сучасний спосіб — універсальний QR-код. Щоб скористатися ним, потрібно лише мати при собі мобільний пристрій. Процес займає кілька секунд, а сам розрахунок проходить максимально зручно.

У квітні 2025 року система показала високу ефективність. Однією з переваг є можливість здійснювати пересадки в межах дев’яноста хвилин без повторного списання коштів. Це забезпечує економію для активних користувачів.

Також електронна оплата вигідніша за друковані варіанти: ціна паперового квитка становить 10 гривень, тоді як безготівковий варіант обійдеться у 8. Крім того, нова система оплати за проїзд у Миколаєві дає доступ до кількох варіантів проїзних документів. Громадяни можуть обирати між семиденними, п’ятнадцятиденними, місячними абонементами, а також спеціальними студентськими й туристичними квитками.

Інформація про тарифи, абонементи й контактні номери доступна на офіційному сайті КП «Миколаївелектротранс», де можна отримати додаткові роз’яснення.

До слова, у Миколаєві також повідомляли про новий графік руху транспорту. Він розроблений з урахуванням прибуття ранкового потяга, який до нашого міста приїжджає зі столиці. Він прибуває о 5:46.

