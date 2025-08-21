Новая система оплаты за проезд в Николаеве позволяет избегать очередей и снизить затраты времени.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве существенно изменила обыденное пользование общественным транспортом, сообщает Politeka.

Вместо классических билетов или ограничения на использование карт определенных банков, жителям предлагают современный способ – универсальный QR-код. Чтобы воспользоваться им, нужно иметь только при себе мобильное устройство. Процесс занимает несколько секунд, а сам расчет проходит очень комфортно.

В апреле 2025 года система показала высокую эффективность. Одним из преимуществ является возможность пересадки в пределах девяноста минут без повторного списания средств. Это обеспечивает экономию активных пользователей.

Также электронная оплата выгоднее печатных вариантов: цена бумажного билета составляет 10 гривен, тогда как безналичный вариант обойдется в 8. Кроме того, новая система оплаты за проезд в Николаеве дает доступ к нескольким вариантам проездных документов. Граждане могут выбирать между семидневными, пятнадцатидневными, месячными абонементами, а также специальными студенческими и туристическими билетами.

Новая система оплаты за проезд в Николаеве позволяет избегать очередей и уменьшить затраты времени. Кроме того, жители могут подключить карты кэшбека к Apple Pay или Google Pay и оплачивать поездки, отсканировав QR-код в салоне.

Информация о тарифах, абонементах и контактных номерах доступна на официальном сайте КП «Николаевэлектротранс», где можно получить дополнительные разъяснения.

К слову, в Николаеве также сообщалось о новом графике движения транспорта. Он разработан с учетом прибытия утреннего поезда, который в наш город приезжает из столицы. Он прибывает в 5:46.

