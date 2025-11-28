Новый график движения поездов в Днепропетровской области вводится "Укрзализныцей" на нескольких важных маршрутах, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

В декабре на Днепропетровщине пройдут ремонтные работы, в связи с чем часть пригородных поездов будет курсировать по измененным маршрутам и обновленному графику. Укрзализныця сообщает, что такие корректировки и новый график движения поездов в Днепропетровской области временные и направлены на обеспечение безопасности движения.

В период с 8 по 11 декабря будет изменено расписание движения электрички 6277, следующего по направлению Лозовая – Днепр. Экспресс будет отправляться со станции Павлоград-1 раньше, в 07:20 вместо предыдущего времени 07:36. Прибытие в Днепр также будет происходить чуть раньше - в 09:49 вместо 09:58. Таким образом, пассажирам рекомендуют заранее скорректировать свои планы и прибыть на станцию ​​раньше времени.

Кроме того, изменения коснутся и международного сообщения. Экспресс 63/64 Харьков — Перемышль будет прибывать в польский город в 16:59, после чего пассажиры смогут удобно пересесть на состав EN417 Carpatia по маршруту Перемышль — Прага — Мюнхен. Отправление этого поезда запланировано на 17:51, что позволяет без спешки совершить пересадку и продолжить путешествие по прямому пути в столицу Баварии через Прагу.

"Укрзализныця" подчеркивает, что все пересадки в обоих направлениях тщательно согласованы, так что пассажиры смогут одинаково комфортно возвращаться домой, как и отправляться за границу.

Компания просит путешественников учитывать указанные изменения при планировании зимних поездок.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: украинцам раздают горячую еду.

Также Politeka сообщала, Выплаты для ВПЛ с 1 декабря в Днепропетровской области: на что могут рассчитывать украинцы в начале зимы.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Днепре: где готовы платить от 32 тысяч.