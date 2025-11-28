Украинцы могут получить дополнительные выплаты переселенцам с 1 декабря в Запорожской области от нескольких международных гуманитарных организаций.

ВПЛ могут рассчитывать на выплаты для переселенцев с 1 декабря в Запорожской области как в рамках государственных программ поддержки, так и благодаря международным проектам, сообщает Politeka.net.

О денежной помощи подробнее рассказали на портале "Дия".

В декабре внутренне перемещенные лица продолжат получать финансовую помощь в тех же объемах, что и в предыдущие месяцы. Правительство не изменяло размеры основной ежемесячной поддержки.

Размер ежемесячного пособия для переселенцев остается постоянным:

3 000 гривен – для детей и людей с инвалидностью;

2 000 гривен – для других категорий внутренне перемещенных лиц.

Средства поступают на банковские счета дважды в месяц – 15 и 28 числа.

Право на получение этих выплат для переселенцев с 1 декабря в Запорожской области имеют лица с инвалидностью I–III группы, с детьми до 18 лет (или до 23 лет при условии обучения), домохозяйства, где все члены нетрудоспособны, а также другие социально уязвимые категории граждан.

Международные выплаты для переселенцев с 1 декабря в Запорожской области

С начала декабря 2025 г. внутренне перемещенные лица и другие группы, требующие поддержки, могут получить дополнительные выплаты от нескольких международных гуманитарных организаций. Среди них ЮНИСЕФ, Красный Крест и Handicap International.

Программы ЮНИСЕФ

Организация реализует сразу несколько направлений денежной поддержки:

1. Многоцелевая помощь семейства с детьми. Направлена ​​на семейства, пострадавшие в результате боевых действий или вынужденные покинуть дома. Размер - 10 800 грн на человека на три месяца. Помощь оказывается максимум пяти членам домохазяйства, из которых максимум два могут быть взрослыми.

2. Поддержка семей, подвергшихся последствиям ракетных ударов или взрывов. Программа предусматривает единовременную помощь в размере 16 700 грн на домохозяйство для семей, где кто-то был ранен или погиб.

3. Зимняя помощь для семей с несовершеннолетними. Направлена ​​на домохозяйства, живущие в пределах 10 км от линии фронта, а также на малообеспеченные в радиусе 10-50 км. В приоритете многодетные, неполные семьи и с детьми с инвалидностью. Выплата составляет 19 400 грн. на одну семью для подготовки к холодному сезону.

Международный гандикап

Эта организация предлагает ежемесячную выплату 2200 грн на человека в течение трех месяцев. Получателями могут быть внутренне перемещенные лица, люди в возрасте от 65 лет с доходом менее 3 000 грн, лица с инвалидностью, многодетные семьи, одинокие пенсионеры, беременные женщины и кормящие матери.

Красный Крест

Красный Крест продолжает оказывать поддержку малообеспеченным домохозяйствам, переселенцам, одиноким матерям, семейства с детьми с инвалидностью, пенсионерам без дохода и семьям, которые ухаживают за больными детьми. Размер пособия составляет 2500 грн в месяц, с возможностью продления в зависимости от ситуации конкретной семьи.

