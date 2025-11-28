Українці можуть отримати додаткові виплати для переселенців з 1 грудня у Запорізькій області від кількох міжнародних гуманітарних організацій.

ВПО можуть розраховувати на виплати для переселенців з 1 грудня у Запорізькій області як у межах державних програм підтримки, так і завдяки міжнародним проєктам, повідомляє Politeka.net.

Про грошову допомогу детальніше розповіли на порталі "Дія".

У грудні внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати фінансову допомогу в тих самих обсягах, що й у попередні місяці. Уряд не змінював розмірів основної щомісячної підтримки.

Розмір щомісячної допомоги для переселенців залишається сталим:

3 000 гривень — для дітей та людей з інвалідністю;

2 000 гривень — для інших категорій внутрішньо переміщених осіб.

Кошти надходять на банківські рахунки двічі на місяць — 15 та 28 числа.

Право на отримання цих виплат для переселенців з 1 грудня у Запорізькій області мають особи з інвалідністю I–III групи, з дітьми до 18 років (або до 23 років за умови навчання), домогосподарства, де всі члени є непрацездатними, а також інші соціально вразливі категорії громадян.

Міжнародні виплати для переселенців з 1 грудня у Запорізькій області

Із початку грудня 2025 року внутрішньо переміщені особи та інші групи, що потребують підтримки, можуть отримати додаткові виплати від кількох міжнародних гуманітарних організацій. Серед них — ЮНІСЕФ, Червоний Хрест та Handicap International.

Програми ЮНІСЕФ

Організація реалізує одразу кілька напрямків грошової підтримки:

1. Багатоцільова допомога для сімей із дітьми. Спрямована на родини, які постраждали внаслідок бойових дій або були вимушені залишити домівки. Розмір виплати — 10 800 грн на особу на три місяці. Допомога надається максимум п’ятьом членам родини, з яких щонайбільше двоє можуть бути дорослими.

2. Підтримка сімей, що зазнали наслідків ракетних ударів чи вибухів. Програма передбачає одноразову допомогу у розмірі 16 700 грн на домогосподарство для родин, де хтось був поранений або загинув.

3. Зимова допомога для сімей із неповнолітніми. Спрямована на домогосподарства, які живуть у межах 10 км від лінії фронту, а також на малозабезпечені сім’ї в радіусі 10–50 км. У пріоритеті — багатодітні, неповні родини та родини з дітьми з інвалідністю. Виплата становить 19 400 грн на одну родину для підготовки до холодного сезону.

Handicap International

Ця організація пропонує щомісячну виплату 2 200 грн на особу протягом трьох місяців. Отримувачами можуть бути внутрішньо переміщені особи, люди віком від 65 років із доходом менше 3 000 грн, особи з інвалідністю, багатодітні родини, одинокі пенсіонери, вагітні жінки та матері-годувальниці.

Червоний Хрест

Червоний Хрест продовжує надавати підтримку малозабезпеченим домогосподарствам, переселенцям, одиноким матерям, сім’ям із дітьми з інвалідністю, пенсіонерам без доходу та родинам, які доглядають тяжкохворих дітей. Розмір допомоги становить 2 500 грн на місяць, із можливістю подовження залежно від ситуації конкретної родини.

