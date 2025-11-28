Право першочергового доступу до тимчасового безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області мають багатодітні родини.

Безкоштовне житло для ВПО у Дніпропетровській області можуть отримати переселенці та їхні родини завдяки спеціальному фонду, який формують місцеві ради або уповноважені структури, повідомляє Politeka.

За даними порталу «Дія», тимчасове помешкання надають за місцем фактичного проживання, переважно на рік. Якщо після завершення цього періоду люди не мають можливості винайняти інше житло, термін продовжують. Механізм дозволяє підтримати тих, хто потребує мінімальних умов для стабільного побуту.

Норма площі встановлена на рівні не менше шести квадратних метрів на одну особу. Рішення ухвалюють за бальною системою, яка оцінює реальні потреби заявників та враховує їхні життєві обставини.

Особливий порядок передбачений для пріоритетних категорій. Право першочергового доступу до тимчасового безкоштовного житла для ВПО у Дніпропетровській області мають багатодітні родини, сім’ї з дітьми, вагітні жінки, люди з інвалідністю, пенсіонери, а також переселенці, чиї домівки зруйновані або втратили придатність через бойові дії.

Щоб стати на відповідний облік, заявник звертається до центру адмінпослуг, виконавчого органу громади або районної адміністрації. Після подання документів відкривають індивідуальну справу та присвоюють номер, за яким здійснюють подальший супровід.

Для оформлення подають копії паспортів, підтвердження громадянства, довідку переселенця, документи про родинні зв’язки, ідентифікаційний код і матеріали, що підтверджують можливе пріоритетне право. Якщо дім заявника пошкоджене чи знищене, факт допускається засвідчити заявою членів родини.

Відмова можлива лише у випадку неповного пакета документів або недостовірних даних. У разі незгоди переселенець має право оскаржити рішення у суді.

