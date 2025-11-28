Право первоочередного доступа к временному бесплатному жилью для ВПЛ в Днепропетровской области имеют многодетные семьи.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области могут получить переселенцы и их семьи благодаря специальному фонду, который формируют местные советы или уполномоченные структуры, сообщает Politeka.

По данным портала «Дія», временное жилье предоставляют по месту фактического проживания, преимущественно на год. Если после завершения этого периода люди не имеют возможности снять другое жилье, срок продлевают. Механизм позволяет поддержать тех, кто нуждается в минимальных условиях для стабильного быта.

Норма площади установлена ​​на уровне не менее шести квадратных метров на одного человека. Решение принимается по балльной системе, которая оценивает реальные потребности заявителей и учитывает их жизненные обстоятельства.

Особый порядок предусмотрен для приоритетных категорий. Право первоочередного доступа к временному бесплатному жилью для ВПЛ в Днепропетровской области имеют многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди с инвалидностью, пенсионеры, а также переселенцы, чьи дома разрушены или потеряли пригодность из-за боевых действий.

Чтобы стать на соответствующий учет, заявитель обращается в центр админуслуг, исполнительный орган общины или районной администрации. После представления документов открывают индивидуальное дело и присваивают номер, по которому осуществляют дальнейшее сопровождение.

Для оформления представляют копии паспортов, подтверждение гражданства, справку переселенца, документы о родственных связях, идентификационный код и материалы, подтверждающие возможное приоритетное право. Если дом заявителя поврежден или уничтожен, факт допускается удостоверить заявлением членов семьи.

Отказ возможен только в случае неполного пакета документов или недостоверных данных. В случае несогласия, переселенец имеет право обжаловать решение в суде.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто из переселенцев и как может оформить "седьмую" выплату.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для переселенцев в Днепропетровской области: кому в первую очередь предоставят дом.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Днепропетровской области: кто из пожилых украинцев может получить выплаты на зиму.