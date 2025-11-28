Обленерго попередило, що в суботу, 29 листопада 2025 року, в Харківській області застосовуватимуть додаткові графіки відключення світла.

У Харківській області в суботу, 29 листопада 2025 року, в деяких населених пунктах діятимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Ці обмеження повʼязані з проведенням профілактичних і ремонтних робіт в електричних мережах, спрямованих на підвищення надійності електропостачання в регіоні, та триватимуть протягом приблизно 6-8 годин.

Зокрема Мереф’янське районне відділення обленерго попереджає, що 29 листопада в місті Мерефа Харківської області діятиме додатковий графік відключення світла з 9:00 до 15:00 для будинків у районі Гора, пише Politeka.

Також графіки відключення світла в Харківській області 29 листопада торкнуться Богодухівської міської територіальної громади. Планові знеструмлення відбудуться з 9:00 до 17:00 у селі Сухини для таких адрес:

вул. Молодіжна, буд. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21;

вул. Сонячна, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

вул. Газопровідна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 11.

Про інші знеструмлення на суботу обленерго може оголосити пізніше, стежте за інформацією на офіційних сторінках компанії та своєї територіальної громади.

Мешканців будинків, яких торкнуться заплановані обмеження, просять із розумінням поставитися до ситуації та враховувати цю інформацію під час планування своїх справ.

Останні новини України:

Нагадаємо, Politeka писала про дефіцит продуктів в Україні: спостерігається нестача базового товару.

Також Politeka повідомляла про підвищення тарифів на воду: які ціни будуть актуальними.

Крім того, Politeka розповідала про нове подорожчання проїзду: скільки доведеться платити.