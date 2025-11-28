Облэнерго предупредило, что в субботу, 29 ноября 2025 года, в Харьковской области будут применяться дополнительные графики отключения света.

В Харьковской области в субботу, 29 ноября 2025, в некоторых населенных пунктах будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Эти ограничения связаны с проведением профилактических и ремонтных работ в электрических сетях, направленных на повышение надежности электроснабжения в регионе, и продлятся в течение примерно 6-8 часов.

В частности, Мерефянское районное отделение облэнерго предупреждает, что 29 ноября в городе Мерефа Харьковской области будет действовать дополнительный график отключения света с 9:00 до 15:00 для домов в районе Гора, пишет Politeka.

Также графики отключения света в Харьковской области 29 ноября коснутся Богодуховской городской территориальной общины. Плановые обесточения состоятся с 9:00 до 17:00 в селе Сухины для следующих адресов:

ул. Молодежная, дом. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21;

ул. Солнечная, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;

ул. Газопроводная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 11.

О других обесточениях на субботу облэнерго может объявить позже, следите за информацией на официальных страницах компании и своей территориальной общины.

Жителей домов, затронутых запланированными ограничениями, просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать эту информацию при планировании своих дел.

